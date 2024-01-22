«Їх там катують до смерті». Історії трьох полонених українців

Тисячі військових і цивільних українців перебувають у російському полоні, сотні з них отримали вироки від окупаційних та російських судів перед новим роком. У 2024 році російські сили продовжують судові процеси над полоненими. Рідні українців регулярно проводять акції на підтримку своїх родичів та задля того, щоб в Україні та у світі не забували про долю полонених. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» поспілкувався з рідними трьох українців і дізналися їхні історії.

«Ювілей у полоні»

Олександр Зарівний – держслужбовець з Олешок Херсонської області. Окупанти викрали чоловіка з власного будинку вночі 17 березня 2022 року, згадує його дружина Юлія.

– Прийшли військові зі зброєю, одягли кайданки та забрали. Сказали, що на бесіду.

Після цього жінка виїхала з міста й тривалий час не знала, де перебуває її чоловік. В грудні 2022 року вона отримала інформацію, що Зарівного російські сили звинувачують у «шпигунстві».

Чоловік заарештований в місті Сімферополь. Його звинувачують у «шпигунстві»

– Мені зателефонував адвокат, призначений йому. Він сказав, що чоловік заарештований в місті Сімферополь. Йому висунули обвинувачення за ст. 276 Кримінального кодексу РФ – «шпигунство».

За словами Зарівної, офіційного підтвердження від РФ комітету Червоного Хреста, що Олександр перебуває в них, немає. При цьому 29 грудня 2023 року чоловіка засудили до 13 років суворого режиму. За словами дружини, йому, очевидно, довелося визнати свою провину.

– У звинуваченні вказано, що він «передавав дані про пересування російської техніки за завданням СБУ». Як арештували, то на російськомовному ресурсі виставили відео допиту. Там його вводять в управління ФСБ. Обличчя не видно, воно заблюрене, але я впізнала: одяг, голос його чутно, він згадує наше місто. І він там теж на цьому відео каже, що «передавав дані про пересування техніки».

Олешківець зустрів у полоні два дні народження, зокрема 55 ювілей. За цей період у чоловіка трапився серцевий напад, каже його дружина. Надії на обмін і повернення чоловіка раніше закінчення терміну увʼязнення в неї немає.

– Він цивільний, цивільні обміну не підлягають. Цивільних повертатимуть після того, як будуть закінчені бойові дії. Періодично відбуваються зустрічі в Координаційному штабі, була зустріч в омбудсмена, одне і те саме (кажуть – ред.).

Без вісточки про сина з весни 2023 року

Рідні полоненого 23-річного бійця батальйону «Азов» Артема (прізвище не вказане на прохання матері полоненого) згадують, як свого часу намагалися відмовити його від військової служби. За словами матері українця Тетяни Вишняк, син служить в «Азові» з 2019 року. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зустрів у Маріуполі, як і більшість обороняв місто на «Азовсталі». Жінка каже, що син мужньо та хоробро тримався в той непростий період.

– Він казав: «Я –на своєму місці. І я б нічого не змінив, тому що, хто, як не ми? Я буду тут стояти, скільки потрібно буде». Останнє повідомлення від нього було 18 травня (2022 року – ред.) ввечері, він написав: «У мене все добре, не хвилюйся, дійсно все добре. Довго не буде зв'язку. Я вас люблю та пишаюся своїми батьками». Тому що він знав, що ми тут вже підіймались, стояли на акціях, і він подякував.

Після виходу з «Азовсталі» хлопець потрапив у російський полон. З іншими українськими полоненими він потрапив до Оленівки. Про це рідні бійця дізналася в липні 2022 року від військового, якого обміняли з полону.

– Потім теракт. Після теракту взагалі ніякої інформації про дитину. Лише в кінці вересня, коли вийшло (з полону – ред.) вже його командування, вони сказали: «Живий, схуд, але живий». Ще на той момент вони були в Оленівці. І вже у квітні (2023 року – ред.) я спілкувалася з людиною, яка сиділа з ним безпосередньо в одній камері у донецькому СІЗО. В камері, де їх має бути 5-6 людей, сидить по 20.

У ніч проти 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований . Тоді загинули понад 50 українських військовополонених з «Азовсталі». У спільній заяві українських силових відомств, викладеній у телеграм-каналі СБУ, те, що сталося в колонії, названо «терористичним актом» і «масовим вбивством», скоєним Росією. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що причиною руйнування став термобаричний вибух зсередини будівлі. Підтримувані РФ бойовики і Міноборони Росії заявили, що причиною став нібито обстріл з боку українських сил. Генштаб Збройних сил України наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив російських військових.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявило , що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених, здійснили найманці зі складу ПВК «Вагнер». Американський Інститут вивчення війни стверджує , що пошкодження, яких зазнала будівля – «це не ті пошкодження, яких міг би завдати удар ракетами HIMARS», як про це заявляла російська сторона.

З весни 2023 року Вишняк не знає, де перебуває її син і в якому він стані. Мати полоненого Артема активно бере участь в закордонних акціях на підтримку полонених бійців «Азову».

– Ми просимо всюди не просто пам'ятати, а кричати про них. Я не розумію досі, що весь світ не може нічого зробити. Їх катують, хлопці там голодні, вони не бачать сонячного світла, вони виходять бліді. Я хочу, щоб кожна людина усвідомила, що ці хлопці дійсно врятували нашу країну. І за них потрібно боротись. Тому що їх там катують до смерті.

«Бої з думкою про майбутніх дітей»

Сергій Іванков – в лавах «Азову» з 2014 року. Він також зустрів широкомасштабне російське вторгнення в Україну в Маріуполі, де жив разом з дружиною Ольгою. Жінка згадала, як починалася блокада міста.

Були дуже сильні бомбардування міста, ми майже постійно сиділи у підвалі

– Ми сподівалися, що декілька днів – і все буде добре. Ми вірили в найкраще. Коли світло, газ, вода зникли, коли почав літати літак, ми зрозуміли, що все не так, як нам хотілося. Я до останнього не хотіла їхати, тому що чоловік був там. Я йому одразу казала, якщо ти там, то і я там буду. Але не було зв'язку. Й зрозуміло, що я не знала, де він і як він. Були дуже сильні бомбардування міста, ми майже постійно сиділи у підвалі та піднімалися, лише щоб подихати повітрям.

Коли в місті з’являвся зв’язок, чоловік писав дружині та матері короткі повідомлення в месенджерах про те, що з ним все добре. Про вихід українських військових з «Азовсталі» у полон родина бійця дізналася з новин 16 травня 2022 року, а 19 травня про це повідомив і сам чоловік.

– Написав мені: «Я скоро буду вдома, не хвилюйся». Він сказав, що не знає, як вижив, і що його тримали думки про наших майбутніх дітей.

Зі слів українських захисників, які повернулись під час обмінів, Ольга дізналася, що Сергій був у Таганрозі. Вона каже, що головним джерелом інформації про місцеперебування полонених та судові процеси над ними є російські канали та соцмережі. Там періодично викладають відео з українськими захисниками. Жінка розповіла, що у РФ її чоловіка звинуватили у «розстрілі» мирного чоловіка та засудили до 25 років ув’язнення.

– Є відео, на якому видно, як він дуже схуд. Видно, що він дуже втомлений, дуже худий, але ми побачили, що він живий.

Жінка каже, що також постійно бере участь в акціях на підтримку полонених захисників Маріуполя та закликає суспільство не мовчати.

– Я розумію, що це наш біль. Але хлопці захищали не лише свої сім'ї, вони захищали всю Україну. Вони 76 днів в повному оточенні були та багато на себе прийняли. І ми хочемо, щоб поруч з нами стояли не лише рідні, але й небайдужі люди. Тому що це потрібно. Вони потрібні не тільки нам. Вони потрібні й Україні загалом. Вони потрібні живими!