Полонені ЗСУ на борту збитого ІЛ-76? Коментарі, подробиці, оновлення

- Падіння у Бєлгородській області літака Іл-76 ще зранку підтвердило Міноборони Росії. Згодом додали інформацію, що на борту нібито перебували 65 військовополонених ЗСУ. Українська влада впродовж дня не коментувала ці дані, посилаючись на потребу перевірки даних. Андрій Юсов із ГУР у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що цього дня, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною: «Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається». Списки ж нібито полонених на обмін цього дня, оприлюдненні прокремлівськими ресурсами, українська влада поки не коментує.
- Близько 17-ї години Генеральний штаб ЗСУ видав заяву, що «продовжить знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».
- Що відбулося із ІЛ-76? Чим його могли збити? Чи могли перебувати на борту українські полонені? Скільки осіб насправді супроводжує полонених на обмін? Остання інформація, оновлені дані про падіння ІЛ-76.
Про це дивіться у спецетері програми «Свобода Live» о 18:00 на @Радіо Свобода:
Форум