Полонені ЗСУ на борту збитого ІЛ-76? Коментарі, подробиці, оновлення

1 Після запрошення Орбана голова МЗС Швеції заявив, що «немає причин для переговорів» з Угорщиною щодо НАТО 99077 views

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5 В Україні відреагували на заяву РФ про падіння літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених 17895 views

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