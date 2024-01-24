Іл-76 у Бєлгородській області РФ: що насправді відбулось?

Сьогодні, 24 січня, близько 11:00 у Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав російський транспортник Іл-76.

У Міноборони Росії незабаром заявили, що на борту було 65 українських військовополонених, яких сьогодні мали обміняти. Усі вони, а також 6 членів екіпажу та троє супроводжуючих, загинули.

Голова комітету Держдуми з оборони РФ Андрій Картаполов звинуватив у збитті борту українські війська: Іл-76 нібито був збитий трьома ракетами ЗРК Patriot або IRIS-T.

Офіційну відповідь українська сторона ще не давала. Міноборони України, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець та Координаційний штаб із полонених поки вивчають ситуацію.

Але незадовго до нашого ефіру речник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив Радіо Свобода, що на сьогодні дійсно готувався обмін полоненими, і він наразі не відбувся.

За даними одного з джерел «Української правди» у Силах оборони, цей літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину: власне, це перша версія збиття, яка з'явилася вранці 24 січня.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Російське видання «Важливі історії» геолокувало місце падіння борту та з'ясувало, що кадри знято у селі Яблоневе, а автор відео дивиться на північ. Тобто літак рухався від Бєлгорода на північний схід чи схід – це протилежний напрямок від кордону з Україною, куди, як стверджує МО РФ, він прямував нібито на обмін полоненими.

Головні питання випуску:

Чи були полонені на борту збитого літака і які нестиковки у версії російської влади помітили OSINT-розслідувачі?

Які наслідки для України та Росії може мати збиття (чи падіння, адже це ще не доведено) Іл-76?

Як інцидент із катастрофою борту може вплинути на подальший обмін військовополоненими між Україною та Росією?