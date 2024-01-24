В Україні відреагували на заяву РФ про падіння літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відреагував на заяву Міноборони РФ про падіння російського літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених.



«Координаційний штаб, інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації», – йдеться у заяві, оприлюднені в телеграмі.

У штабі наголошують, що противник активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства.

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Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.



Водночас низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.

У серпні минулого року дрони атакували аеропорт у російському Пскові, який розташований приблизно за 700 км від кордону України. Тоді повідомлялося про пошкодження чотирьох літаків Іл-76.

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Москва звинувачує в атаках дронами Київ. Україна зазвичай ці звинувачення не коментує.