У РФ повідомляють про падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Влада каже про «інцидент»

У Бєлгородській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76, повідомляють у соцмережах і публікують відео ймовірного інциденту.



Як пише телеграм-канал Mash, це сталося у Корочанському районі. За даними каналу, за деякий час до падіння у регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

Відео падіння також публікує BAZA та інші місцеві пабліки.

Канал «Белгород-Фонарь» з посиланням на джерело пише, що у районі падіння літака могли збити БПЛА.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков повідомив про «інцидент» у Корочанському районі, заявивши, що на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Він не підтвердив і не спростував падіння військового літака.

Міноборони Росії наразі ці повідомлення не коментує. Водночас раніше сьогодні у відомстві заявили про знищення нібито українського БПЛА над Бєлгородською областю.

У серпні минулого року дрони атакували аеропорт у російському Пскові, який розташований приблизно за 700 км від кордону України. Тоді повідомлялося про пошкодження чотирьох літаків Іл-76.

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Москва звинувачує в атаках дронами Київ. Україна зазвичай ці звинувачення не коментує.