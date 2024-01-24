РФ звинуватила Францію у «зловживанні» через дату засідання Радбезу ООН щодо падіння Іл-76

Російські дипломати в ООН звинуватили Францію, яка зараз головує в Раді безпеки, у «зловживанні повноваженнями» – через відмову призначити засідання щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 на запитуваний Москвою час. Про це, як повідомляють російські офіційні інформагенції, заявив перший заступник посла РФ в ООН Дмитро Полянський.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Росія запросила 24 січня на 15:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) термінове засідання Ради безпеки з цієї теми.

«Явно намагаючись виграти час і дати своїм українським клієнтам час вигадати хоч якесь більш-менш правдоподібне пояснення того, що відбувається, Франція погодилася провести засідання тільки завтра, 25 січня, о 17:00 у Нью-Йорку (00:00 26 січня за Києвом – ред.). Шкода, що колись славетна французька дипломатія девальвувалася до такого дрібного шахрайства», – написав Полянський у телеграмі.

Читайте також: У РФ повідомляють про падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Міноборони РФ підтвердило

Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Наразі жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.