Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні – Зеленський про падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії, сказав у вечірньому відеозверненні 24 січня президент Володимир Зеленський.

«Викликав (міністра оборони) Умєрова, (головнокомандувача ЗСУ) Залужного, (начальника Генштабу ЗСУ) Шапталу, (керівника ГУР) Буданова та (голову СБУ) Малюка, вони доповіли про ситуацію з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни граються з життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти – настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території, поза нашим контролем», – відзначив глава держави.

«Факти» – це головне слово зараз. Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України», – додав Володимир Зеленський.

Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Наразі жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.