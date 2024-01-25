Умєров: до бюджету повернули 1,5 млрд гривень у справі про закупівлі артснарядів для ЗСУ

До бюджету повернули кошти, які фігурували в справі про розкрадання на закупівлях артилерійських снарядів для Збройних сил, заявив міністр оборони Рустем Умєров 24 січня.

«Конкретний результат. Повернули в бюджет 1,5 мільярда гривень, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ», – написав він у своєму фейсбуці.

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Умєров зазначив, що раніше у справі затримали посадовця Міноборони.

«Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене», – додав міністр.

У грудні Служба безпеки України повідомила, що за сприяння міністра оборони Рустема Умєрова ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень.