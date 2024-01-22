Гринкевича-молодшого взяли під варту – рішення суду

Печерський районний суд Києва 22 січня обрав запобіжний захід фігурантові кримінального провадження про закупівлі одягу для Збройних сил Роману Гринкевичу, сину бізнесмена Ігоря Гринкевича. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, суд ухвалив взяти Гринкевича-молодшого під варту терміном на два місяці з альтернативою застави 500 мільйонів гривень.

Адвокати Романа Гринкевича заявили, що 23 січня подаватимуть апеляцію на рішення суду.

«Запобіжний захід є необґрунтованим, розмір застави є завідомо непомірним… Суд піддається суспільному впливу і не повною мірою ухвалює законні та обґрунтовані рішення», – сказав захисник Романа Гринкевича Андрій Гуджал.

Сам Роман Гринкевич заперечує, що мав намір втекти за кордон: «Як на мене, це чиста дискредитація, і ті факти, які наводять, я вважаю, абсолютно ніякої сили не мають, коли сьогодні Генеральна прокуратура стверджує, що я начебто збирався перетнути кордон. Але я був затриманий, перебуваючи в квартирі. Я не збираюся покидати країну, буду доводити свою честь і свою правоту, оскільки все те, що відбувається зараз, це є просто фарс або чиєсь замовлення, яке здійснюється як щодо мене як директора мого підприємства, так і щодо членів моєї родини».

Після завершення судового засідання з коментарем виступив також прокурор Ярослав Гаврищук.

«Досудове розслідування триває, і я знаю і розумію, що питання відносно працівників Міністерства оборони України, службових осіб Міноборони, це резонансно і всім цікаво, але ви повинні розуміти, що на сьогодні всі можливі фігуранти у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі посадові особи Міністерства оборони України, їм не повідомлено про підозру, але задля здобуття повних, належних та допустимих доказів необхідно виконати ще певні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває, ДБР, спеціалізована прокуратура в сфері оборони працюють, знайшли особу, яка переховувалася з 18 січня 2024 року», – наголосив представник сторони обвинувачення.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що п’ятого учасника справи про закупівлі одягу для Збройних сил затримали в Одесі вранці 22 січня.

Печерський районний суд дозволив затримати п’ятого підозрюваного у справі про закупівлі одягу та білизни для військових 19 січня.

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18 січня стало відомо, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича. Він є одним із п’яти підозрюваних у кримінальному провадженні про закупівлі одягу для Збройних сил. За даними слідства, сума закупівель сягала майже 1 мільярда гривень. Трьом іншим підозрюваним у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень.

Головний фігурант справи – бізнесмен Ігор Гринкевич – перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року. Його затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. 17 січня йому також повідомили підозру у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ.

П’яти членам організації, яку, як стверджують в ДБР, створив Ігор Гринкевич, повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».