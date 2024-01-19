Прокуратура отримала дозвіл на затримання Гринкевича-молодшого

Печерський районний суд дозволив затримати п’ятого підозрюваного у справі про закупівлі одягу та білизни для військових – про це заявив Офіс генерального прокурора 19 січня.

Відомство не називає імені підозрюваного, але обставини вказують на Романа Гринкевича.

Таким чином суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора.

«Згідно з ухвалою суду, органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – заявила прокуратура.

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Раніше радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань повідомила Радіо Свобода, що Гринкевича-молодшого не могли затримати, тому що для цього бракувало доказів.

Напередодні ДБР оголосило у розшук Романа Гринкевича. Він є одним із п’яти підозрюваних у кримінальному провадженні про закупівлі одягу для Збройних сил. За даними слідства, сума закупівель сягала майже 1 мільярда гривень. Трьом іншим підозрюваним у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень.

Головний фігурант справи – бізнесмен Ігор Гринкевич – перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року. Його затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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17 січня Ігорю Гринкевичу повідомили підозру у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ. П’яти членам організації, яку, як стверджують в ДБР, створив Ігор Гринкевич, повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».