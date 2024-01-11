Дружина Ігоря Гринкевича звільнилась з університету «Львівська політехніка»

Дружина львівського підприємця Ігоря Гринкевича – Світлана – написала заяву на звільнення з університету «Львівська політехніка». Як повідомили Радіо Свобода в університеті, вже підписано наказ про звільнення Світлани Гринкевич з посади професора кафедри маркетингу та логістики.



Студенти планували акцію протесту на 12 січня з вимогою звільнити з посади Світлану Гринкевич.

Раніше сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про арешт майна сім’ї та компаній, підконтрольних львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу.

Печерський райсуд Києва 30 грудня минулого року обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену з можливістю внести заставу у розмірі понад 429 млн. гривень.

За даними ДБР, львівського бізнесмена затримали 29 грудня під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

У ДБР повідомили, що кілька місяців тому порушили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн, однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. У бюро кажуть, що за попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.



Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). У ДБР не уточнювали прізвища бізнесмена, але, за даними ЗМІ, йдеться про львівського підприємця Ігоря Гринкевича.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства.