Справа Гринкевича: у ДБР заявили про арешт майна сім’ї та підконтрольних кампаній

У Державному бюро розслідувань заявляють про арешт майна сім’ї та кампаній, підконтрольних львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу – одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР.



Як повідомляє пресслужба бюро, для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміум класу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній.



Крім того, у межах розслідування за фактом поставок товарів для потреб Міноборони було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній.

«Отримано висновок експертів згідно з якими встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних Сил України», – додають у ДБР.

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Днями заступник міністра оборони України Віталій Половенко заявив, що Міноборони розірвало договори із компаніями, які пов’язані з Ігорем Гринкевичем. Згодом він уточнив, що ще одна угода продовжує діяти.

Печерський райсуд Києва 30 грудня минулого року обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену з можливістю внести заставу у розмірі понад 429 млн. гривень.

За даними ДБР, львівського бізнесмена затримали 29 грудня під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

У ДБР повідомили, що кілька місяців тому порушили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн, однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. У бюро кажуть, що за попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.



Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). У ДБР не уточнювали прізвища бізнесмена, але, за даними ЗМІ, йдеться про львівського підприємця Ігоря Гринкевича.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства.