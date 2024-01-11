Справа Гринкевича: вибіркове правосуддя чи справедливість? Студенти вимагатимуть звільнення дружини підприємця

ЛЬВІВ – Наприкінці грудня працівники Державного бюро розслідувань затримали Ігоря Гринкевича, бізнесмена зі Львова, який є серед постачальників, зокрема одягу і продуктів харчування, для Міністерства оборони України. Але затримано його за намагання дати хабар розміром пів мільйона американських доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Цей хабар призначався за повернення майна, яке було вилучене у підконтрольних Гринкевичу компаній під час розслідування кримінального провадження.

30 грудня Печерський районний суд Києва обрав Ігореві Гринкевичу запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення заставу у понад 420 мільйонів гривень. Справа підприємця і його родини набула розголосу.

Дружина підприємця – професор університету «Львівська політехніка» і студенти 12 січня вийдуть на протест з вимогою звільнити її від обов’язків через те, що її чоловік підозрюється у розкраданні ЗСУ.

Чи вдасться силовикам довести справу до кінця? Чи не є вона просто показовою і завершиться нічим?

Фотографія родини, на якій Ігор Гринкевич та його дружина Світлана, їхні син Роман і донька Ольга, вбрані у вишиванки, розлетілась соціальними мережами.

Однак, насправді, Ігор Гринкевич, допоки його наприкінці року не затримали працівники ДБР, не був ані відомою, ані публічною особою.

Ім’я львівського підприємця згадувалось у 2009 році, коли будівельна компанія «Верховина», засновником якої він був, не виконала робіт у Вірменському соборі, який тоді ремонтували і реставрували, а фірма Гринкевича виграла тендер.

Тоді було порушено кримінальну справу, що «Верховина» не могла провести реставраційні роботи без фахівців і технічних можливостей. Однак суд визнав підприємство банкрутом і вже у 2010 році Ігор Гринкевич заснував ТОВ «Львівський будівельний холдинг», яке перемагало у численних тендерах.

Компанії Гринкевича, які були записані на нього та членів його родини, вигравали тендери не лише на Львівщині, але й на Закарпатті, Миколаївщині, Житомирщині, в інших регіонах. Перемагав у тендерах з будівництва і син Ігоря Гринкевича – Роман.

У 2014 році Львівське територіальне відділення Антимонопольного комітету оштрафувало два підприємства «Ренесанс-Стиль» і «Мегабудмакс» за порушення законодавства «про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів», тобто за узгодження дій на тендерах.

Ці компанії мали різних власників, директорів, але були зареєстровані за одною адресою, вказували один номер телефону, що й «Львівський будівельний холдинг» Ігоря Гринкевича. Бізнесмен відкривав нові фірми і постійно виграв тендери по всій Україні і на ремонт басейну, і сільських лабораторій, і прокладання плитки, і на ремонт будівлі магістрату.

За інформацією Радіо Свобода, Ігор Гринкевич почав співпрацювати з Міноборони 12 років тому, з часів президенства Віктора Януковича. Йому вдавалося перемагати у військових тендерах з будівництва.

На сьогодні, згідно з даними YouControl, родина Ігоря Гринкевича пов’язана з понад десятьома компаніями. З початком повномасштабної війни Росії проти України фірми Ігоря Гринкевича, які займаються будівництвом, почали постачати одяг і продукти харчування для військових.

Він витягнув якийсь золотий білетик у якомусь там віконці Міністерства оборони

«Він витягнув якийсь золотий білетик у якомусь там віконці Міністерства оборони, що йому дозволили ввійти в ту історію. Сам по собі бізнес – поставки бронежилетів чи харчів – це не біном Ньютона, це звичайний купи-продай. Для цього не потрібна якась мегаінфраструктура чи мегаспеціалісти. Єдине, що потрібно – знати, в які віконця постукатись і яку «суму аргументів» запропонувати, аби тебе обрали таким постачальником», – каже Юрій Ніколов, журналіст і засновник проєкту «Наші гроші».

Кілька місяців тому ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлі одягу та білизни для ЗСУ України.

Компанії, до яких має дотичність Ігор Гринкевич чи його рідні, виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд гривень. Постачанням військових курток, літніх костюмів, штанів займалося ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» Романа Гринкевича. ТзОВ«ВТ Девелопмент» (дружина Світлана і донька Ольга Ігоря Гринкевича видалені у червні 2023 року, як бенефіціарні власники) у квітні минулого року займалося постачанням харчів.

Слідчі встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони, а це і призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд гривень і, відповідно, зриву постачання.

За офіційною інформацією, правоохоронці виявили цілковите невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства доставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань.

Встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням у кілька місяців. Виявлено і факти завищення вартості товарів, поставлених для Міноборони.

За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд гривень. Триває досудове розслідування.

Ігореві Гринкевичу повідомлено про підозру за статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. А це передбачено і передбачає покарання у вигляді позбавленням волі терміном до восьми років.

Реакція Міноборони

Експерти зазначають, що без покровителів у високих владних кабінетах Ігор Гринкевич навряд чи міг би так успішно співпрацювати з Міноборони, виграючи тендери.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко повідомив, що Міноборони розриває контракти з фірмами Гринкевича. Залишилася одна угода на харчування військових у Миколаївській і Херсонській областях. У міністерстві почали ретельні та окремі службові перевірки тендерів, контрактів та якості послуг.

Ця угода під мікроскопом, тобто ми надзвичайно уважно вивчаємо всі деталі

«Це не компанія Гринкевича, він не директор і ні не власник, коректно казати, що вона афільована ним. Для розірвання контракту мають бути підстави, ми живемо в правовій державі, тому зараз, скажімо так, ця угода під мікроскопом, тобто ми надзвичайно уважно вивчаємо всі деталі, якщо будуть виявлені найменші порушення, то, звісно, якщо будуть підстави для розірвання контракту, його буде розірвано. Станом на зараз невідомо про жодні порушення», ‒ каже Радіо Свобода Іларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міноборони.

Але чому компанія, яка займалась будівництвом, виграла тендери для постачання їжі, одягу, бронежилетів для військовослужбовців? Відповіддю на це питання має бути результат перевірки Міноборони. У міністерстві запевняють, що справа Гринкевича не єдина.

Це печальна частина історії, що садять в тюрму не за те

«А чому з Гринкевичем розривати харчовий контракт? За те, що він там звинувачується в хабарі? Якщо контракт поганий, то навіщо укладали? А якщо контракт поганий з Гринкевичем, а з іншими хіба нормальні? Нагадаю, продовжують діяти контракти з компаніями Тетяни Глиняної, в ці дні з'ясувалось, що вона зі своєї маржі по контрактах Міністерства оборони купила чотири готелі в Хорватії. Там все нормально. А що тоді з полковником Збройної силової логістики ЗСУ, який, за даними ДБР, присвоїв 170 мільйонів, точніше, його родина зняла в банкоматах Хмельницького гроші, які виглядали відкатом від інших харчових фірм, не Гринкевича і навіть не Глиняної. Тобто, з ним все нормально. Вчора свідки його бачили на роботі в ЗСУ. Тобто, кримінальне провадження є, але ніхто не арештований. Це печальна частина історії, що садять в тюрму не за те. А точніше за те, що треба, якось так проходити мимо, поки ти вже не попадешся зашкварно», – говорить журналіст Юрій Ніколов.

Що належить родині Гринкевича

У медіа та соціальних мережах емоційно обговорюють статки родини Гринкевича.

Згідно з даними аналітичного ресурсу YouControl, у власності Ігоря Гринкевича є одна ділянка площею 2 га у Вишгородському районі на Київщині для сільськогосподарського призначення.

50-річна Світлана Гринкевич володіє шістьома помешканнями у Києві і у Львові, трьома земельними ділянками у Львівській області та однією у Закарпатській.

У власності родини ресторан у Львові, земельні ділянки. Володіє нерухомістю, земельними ділянками у Київській області і Роман Гринкевич. Дружина і донька Ігоря Гринкевича у 2023 році стали власницями ПАТ «Кар'єроуправління», яке орендує Ясниський піщаний кар'єр. Дозвіл на видобування піску компанії було надано у 2018 році, але рідні Гринкевича тоді не мали дотичності до кар’єру.

Гринкевича я не ідентифікую

«Щодо кар’єру, то він використовувався у 2018 році іншими людьми і тому було продовжено дозвіл. А Гринкевича я не ідентифікую. Зауважу, якщо підписується угода про співпрацю з компанією, то беруть довідки і характеристики, в тому числі і з правоохоронних органів. Бо в іншому разі, це порушення», ‒ пояснив голова Львівської облдержадміністрації (2014-2019 рр.) Олег Синютка.

Експерти оцінили автопарк родини Гринкевича у 750 тисяч доларів.

Ігор Гринкевич на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України створив благодійний фонд «Hope UA». Займався волонтерством і благодійністю.

Львівська обласна рада та військова адміністрація підписали меморандум про співпрацю з благодійним фондом Гринкевичів «Hope.ua», згідно з яким Журавневський психоневрологічний інтернат мав стати обласним центром соціальної реабілітації дітей-переселенців чи дітей, травмованих війною. В обласній раді та адміністрації відрікаються від цієї співпраці і наголошують про припинення співпраці.

Це було єдине спілкування, а раніше я не знав Ігоря Гринкевича

«Гринкевич не нова особа у будівельній галузі. Він заходив до мене у Львівську обласну державну адміністрацію, як представник благодійного фонду «Hope.ua». Це величезний фонд, його ідея була реабілітація дітей, які постраждали внаслідок війни, які позбавлені батьківського піклування. Він мав ідею залучити іноземні гроші на побудову реабілітаційного центру а це 70% – іноземні кошти і 30% – обласна адміністрація. Це був меморандум на рівні розмов. Мав бути залучений голландський фонд. І це було єдине спілкування, а раніше я не знав Ігоря Гринкевича. Бачив на форумі волонтерів. Нас ніякі дружні стосунки не пов’язують», – пояснив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький Радіо Свобода.

У благодійному фонді «Hope.ua» відповіли Максимові Козицькому, що не розуміють, чому фонд долучають до контрактів Міноборони і нечесної роботи, тому що фонд не має відношення до жодних контрактів Міноборони.

Що дивує у цій справі?

Роман Гринкевич прокоментував арешт тата на своїй сторінці в Instagram. Він заявив, що фірми не порушували законодавство і виправдовуватися родина не буде.

«Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо! Ми точно знаємо, хто зацікавлений у цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигодонабувачів», написав Роман Гринкевич. Він впевнений, що «правоохоронці на всіх рівнях розберуться в ситуації, користуючись відкритими даними».

Радіо Свобода звернулось до Романа Гринкевича з проханням прокоментувати ситуацію, але відповіді не отримало.

У справі довкола підприємця Ігоря Гринкевича може дивуапти те, що при відкритих роками кримінальних справах, Міноборони продовжувало заключати з компаніями, які до нього дотичні, контракти на мільярди.

Хто привів Ігоря Гринкевича у Міноборони, чому закриті контракти, чому людина, займаючись будівництвом, почала постачати одяг і харчі військовим? Чи доведуть слідчі справу до завершення? Чи просто показово усувають одних, надаючи дорогу іншим бізнесменам?

Гринкевич зараз це така собі сакральна жертва

«Гринкевич зараз це така собі сакральна жертва, оскільки з усіх постачальників Міноборони він не найбільший. Його контракти, які навіть сьогодні розірвані, це не найбільші. Більші контракти якраз з пані Глиняною, власницею готелю у Хорватії. І тим більше, що його взяли на хабарі за те, що він хотів аби ДБР зняло арешт з його будівельного майна, говорить про те, що це розслідування не стосувалося Міністерства оборони. І я от поки що не бачу такої ж активності правоохоронців щодо інших бенефіціарів у більших схемах Міноборони. Тому мені це здається більш схожим на вибіркове правосуддя, хоча воно, судячи з того, що я знаю і про родину Гринкевича, і про їхній бізнес, і контракти Міноборони, і інші будівельні, від правоохоронців там давно вже мало прилетіти. А трапилось тільки зараз», – каже журналіст Юрій Ніколов.

12 січня студенти протестуватимуть під стінами університету «Львівська політехніка» з вимогою відсторонити на період слідства Світлану Гринкевич, професора кафедри маркетингу і логістики. Про це Радіо Свобода повідомили організатори. Але у разі звільнення Світлани Гринкевич, вона через суд зможе поновитись на роботі і виплачуватимуть їй зарплату за цей період з податків громадян України.

Чи буде завершено слідство у справі Ігоря Гринкевича зі встановленням і оприлюдненням причин? Невідомо.

Військовослужбовець ЗСУ Руслан Марущак, який втратив на війні ногу, а інша – дуже травмована, у розмові з кореспондентом Радіо Свобода зауважив, що найбільше дратує воїнів на фронті, коли вони дізнаються про нечесні справи з використання грошей для ЗСУ, про корупційні схеми при закупівлях.

«На фронті інші емоції, які військові не стримують, там інше життя», зауважив військовослужбовець.