ДБР повідомило Гринкевичу нову підозру – тепер у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру львівському бізнесмену – одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та представникам організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень.



Як повідомляє пресслужба бюро, їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.



За даними слідства, підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами – він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. У ДБР кажуть, що компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.



Проте, як стверджують в ДБР, до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

П’яти членам цієї організації ДБР повідомило про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).



Правоохоронці затримали їх, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



У бюро додають, що слідці встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міноборони.



ДБР не називає прізвища львівського бізнесмена, проте з контексту зрозуміло, що йдеться про Ігоря Гринкевича.

Наприкінці грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження.

Йдеться про провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу й білизни для ЗСУ. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».