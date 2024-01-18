«Його поки не знайшли» – радниця ДБР про розшук сина Гринкевича

Правоохоронці ще не знайшли Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого також підозрюють у справі про закупівлі Міністерства оборони. Про це 18 січня в ефірі телемарафону повідомила радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

«Учора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку», – відзначила представниця ДБР, додавши, що кордон цей чоловік офіційно не перетинав.

Державне бюро розслідувань також заявило, що викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Вони завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. 17 січн пʼятьом членам угруповання було повідомлено про підозру та затримано.

Наприкінці грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження.

Йдеться про провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу й білизни для ЗСУ. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».