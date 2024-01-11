Гринкевич поки що не має статусу підозрюваного у справі про постачання товарів для ЗСУ – ДБР

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич не має статусу в кримінальному провадженні за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для Збройних сил України, повідомила в етері Радіо Свобода радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

«Статус підозрюваного Гринкевич має у кримінальному провадженні щодо спроби дати хабар. У кримінальному провадженні, яке розслідується і стосується постачання одягу для ЗСУ, наразі статус ще визначається. Але це не означає, що ми з вами не почуємо про статус підозрююваного у найближчі години чи найближчі дні. Написати у соціальних мережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині», – сказала Тетяна Сапьян.

Раніше у Державному бюро розслідувань заявили про арешт майна сім’ї і компаній, підконтрольних львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу – «одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому бюро».

Днями заступник міністра оборони України Віталій Половенко заявив, що Міноборони розірвало договори із компаніями, які пов’язані з Ігорем Гринкевичем.

Згодом він уточнив, що ще одна угода продовжує діяти.

Печерський райсуд Києва 30 грудня минулого року обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену з можливістю внести заставу у розмірі понад 429 мільйонів гривень.

За даними ДБР, львівського бізнесмена затримали 29 грудня під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження.

У ДБР повідомили, що кілька місяців тому порушили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу й білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, однак багато контрактів не було виконано, а деякі – не в повному обсязі або за завищеними цінами. У бюро кажуть, що, за попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад мільярда гривень.



Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). У ДБР не уточнювали прізвища бізнесмена, але, за даними ЗМІ, йдеться про львівського підприємця Ігоря Гринкевича.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».