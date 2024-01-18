Прокуратура: суд завершив обрання запобіжних заходів трьом фігурантам справи про закупівлі для ЗСУ

Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи всім трьом підозрюваним у справі про закупівлі одягу для Збройних сил – про це повідомив Офіс генерального прокурора на початку доби 19 січня.

Суд ухвалив рішення за клопотанням прокуратури, йдеться в повідомленні.

«У якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них. Строк дії ухвал до 16.03.2024 року», – додає ОГП.

Четвертий фігурант справи перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, п’ятого оголосили в розшук, повідомило відомство.

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Раніше стало відомо, що суд обрав запобіжні заходи Володимиру Тимківу та Андрію Колотилу. За даними слідства, всі троє були спільниками злочинної організації, яку створив львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Про підозру йому та ще чотирьом фігурантам напередодні повідомило ДБР.

Фігурантам закидають створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство в особливо великих розмірах. За даними слідства, державі було завдано збитків на майже мільярд гривень.

Ані самого Ігоря Гринкевича, ані його сина Романа Гринкевича немає серед тих, кому обирають запобіжний захід.