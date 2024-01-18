Трьом фігурантам справи Гринкевича суд обирає запобіжний захід

Печерський районний суд Києва 18 січня обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для ЗСУ. Про це з місця подій повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Як розповів прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олександр Левчук, запобіжні заходи обирають керівникам товариств із обмеженою відповідальністю, які здійснювали постачання речового забезпечення Міноборони.

Вони ж, як вважає сторона обвинувачення, були спільниками злочинної організації, яку створив львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Про підозру йому та ще чотирьом фігурантам напередодні повідомило ДБР.

Їм закидають створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство в особливо великих розмірах. За даними слідства, державі було завдано збитків на майже мільярд гривень.

Ані самого Ігоря Гринкевича, ані його сина Романа Гринкевича немає серед тих, кому обирають запобіжний захід.

Старший Гринкевич уже перебуває під вартою з 30 грудня 2023 року. Такий запобіжний захід йому обрали в іншій справі – за спробу дати хабаря співробітнику ДБР.

«На сьогодні подано три клопотання про обрання запобіжного заходу відносно трьох підозрюваних у кримінальному провадженні, серед яких Гринкевичів немає. Тому сьогодні розгляд запобіжних заходів відносно останніх не планується у слідчому суді Печерського районного суду міста Києва», – повідомив на засіданні прокурор Олександр Левчук.

Запобіжні заходи трьом фігурантам справи суд обирає по черзі і з перервами. Один із підозрюваних – Андрій Колотило. Ще один – Володимир Тимків.

Втім, про що йдеться на засіданні, журналісти не мають змоги почути, адже суддя вирішила проводити розгляд у закритому режимі.

«Зважаючи на резонансність даної справи та особливий інтерес до учасників даної справи, а також значимості, вагомості, звʼязків основних фігурантів даного провадження, які, на думку мого клієнта, можуть якимось чином вплинути на безпеку його життя та здоровʼя, я просив би суд проводити розгляд даного кримінального провадження у закритому судовому засіданні», – звернувся до суду адвокат Андрія Колотила Сергій Пушкарський.

«У матеріалах, які додані до клопотання, відсутні, на думку сторони обвинувачення, будь-які документи, які містять таємницю, яка може зашкодити досудовому розслідуванню надалі, але прерогатива сторони захисту, якщо дійсно вони вважають, що є якась небезпека, і вона обґрунтована, то ми не заперечуємо», – висловив позицію прокурорів Ярослав Гаврищук, прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Зрештою, слідча суддя Галина Матійчук ухвалила рішення продовжити розгляд у закритому судовому засіданні.

Захисники одного із підозрюваних розповіли Радіо Свобода, що проситимуть для свого підзахисного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а от прокуратура звертається до суду з клопотанням про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави. Втім, про яку суму йдеться, адвокати не уточнили.