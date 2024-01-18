Суд взяв під варту із заставою другого фігуранта справи Гринкевичів

Печерський районний суд 18 січня обрав запобіжні заходи вже двом фігурантам справи про закупівлі одягу для Збройних сил України. Як повідомили медіа з посиланням на Офіс генерального прокурора, суд взяв під варту другого підозрюваного із правом внесення застави в понад 500 мільйонів гривень.

Як уточнила речниця Надія Максимець, таким чином суд задовольнив клопотання обвинувачення.

За даними Liga, йдеться про підозрюваного Володимира Тимківа.

Раніше суд взяв під варту іншого фігуранта Андрія Колотила.

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Печерський районний суд Києва 18 січня обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для ЗСУ.

Вони ж, як вважає сторона обвинувачення, були спільниками злочинної організації, яку створив львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Про підозру йому та ще чотирьом фігурантам напередодні повідомило ДБР.

Фігурантам закидають створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство в особливо великих розмірах. За даними слідства, державі було завдано збитків на майже мільярд гривень.

Ані самого Ігоря Гринкевича, ані його сина Романа Гринкевича немає серед тих, кому обирають запобіжний захід.