Компанія Concorde Capital підтвердила обшуки ДБР та затримання директора

Інвестиційна компанія Concorde Capital підтвердила проведення обшуків Державного бюро розслідувань у своєму офісі 18 січня.

Як заявили в компанії, правоохоронці увірвалися до її бізнес-центру, «вибивши двері».

«Обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов’язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах», – заявила пресслужба.

Вона також прокоментувала затримання директора компанії Ігоря Мазепи. Це сталося на пункті перетину кордону в Шегинях – як заявили в Concorde, він часто виїздив за кордон у робочі відрядження, а також у зв’язку з волонтерською діяльністю.

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«Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій. Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші», – йдеться в заяві.

Компанія уточнює, що провадження стосується зведення котеджних містечок у 2013 році. Ігор Мазепа планував відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі, про що попередив слідчих і правоохоронні органи.

У компанії пов’язують дії ДБР із «позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес».

Бюро наразі публічно не коментувало обшуки та заяву компанії.

Раніше агентство «Інтерфакс-Україна» заявило з посиланням на свої джерела, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки в компанії Concorde Capital у справі про будівництво котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park на Київщині.