ДБР про авіакатастрофу в Броварах: триває ознайомлення сторін з матеріалами справи

У Державному бюро розслідувань заявляють, що у справі про авіатрощу у Броварах триває ознайомлення з матеріалами розслідування. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, йдеться про 163 томи, наразі з ними ознайомлюються потерпілі, підозрювані та їхні представники.



«В цій справі було проведено десятки експертиз, було допитано усіх свідків, були проведені слідчі експерименти. було похвилинно відновлено день аварії. До роботи також долучалися іноземні експерти. Наразі матеріали справи відкриті для ознайомлення сторонам. Саме досудове розслідування містить 163 томи. Кожен том – це десь 250 сторінок. Для ознайомлення з усіма матеріалами потрібен час», – сказала Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону.

Вона зауважила, що обвинувальний акт наразі не передали до суду. У ДБР очікують, що це станеться весною 2024 року.

ДБР заявило про завершення розслідування авіатрощі у Броварах у листопаді 2023 року. Підозрюваними у цій справі є п’ятеро посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Начальника і трьох посадовців Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС підозрюють у порушенні правил безпеки польотів, яка спричинила загибель людей. Начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підозрюють у службовій недбалості.

Вранці 18 січня 2023 року у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждала 31 людина, серед яких 13 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».