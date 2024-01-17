«Не пригадую такого з часів Януковича» – Потураєв про тиск на журналістів

Комітети Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, а також з питань свободи слова готують звернення до правоохоронних органів з приводу розслідування переслідування та тиску на журналістів. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) 17 січня заявив депутат Верховної Ради із владної фракції «Слуга народу», голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«Ми в координації з паном Ярославом Юрчишиним (голова комітету Ради з питань свободи слова – ред.) і його комітетом. Ми завтра будемо відправляти такі саме звернення, я переконаний, що комітет підтримує мою пропозицію, на Офіс генпрокурора, на СБУ, на ДБР і Національну поліцію», – вказав Потураєв.

На запитання про те, чому досі немає реакції президента Володимира Зеленського, депутат припустив, що це може бути пов’язане із його міжнародним відрядженням. Але сам Потураєв поділяє обурення журналістів.

«До президента звернені коментарі, тому що це точно рівень реакції президента... Бо це безпрецедентно, в країні такого давно дійсно не було. Такого не було з часів Януковича. Ну, я такого не пригадую з часів Януковича. Я вважаю, що має бути реакція. Я вважаю, що точно має бути розслідування», – додав голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

16 січня керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Також він повідомив про звільнення серед операторів свого проєкту і пошук нових фахівців для зйомок. Що ж до решти колег – усі, хто співпрацює з Bihus.Info, зроблять тести на вживання наркотиків, додав керівник проєкту.

Днем раніше про намагання невідомих проникнути до його помешкання повідомив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Поліція Києва повідомила, що перевіряє факт погроз журналістові.

Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який розкрив, серед іншого, зловживання на закупівлях для Міністерства оборони (зокрема, відомий випадок про «яйця по 17 гривень»).