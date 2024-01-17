Медіарух заявив про системний тиск на незалежних журналістів та закликав Зеленського і правоохоронців відреагувати

Українські журналісти та експерти медійних організацій заявляють про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів, а також закликають відреагувати президента України Володимира Зеленського, правоохоронні органи та громадянське суспільство. Про це йдеться у заяві Медіаруху – об’єднання журналістів провідних українських медіа та експертів медійних організацій.



Медійники закликають Зеленського рішуче засудити кампанію тиску на незалежних журналістів розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

«Анонімні телеграм-канали, які публічно декларують, що працюють на владу і постійно її захищають, та сайти-сміттярки вже системно переслідують незалежні медіа та журналістів-розслідувачів, влаштовуючи їм провокації в реальному житті. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів «ворогами народу», російськими агентами, особами, що мають наркозалежність, та дискредитувати їхню професійну роботу», – йдеться у заяві.

Медійники зазначають, що, окрім провокацій і спроб дискредитації, відбувається стеження, прослуховування телефонних розмов та порушення права журналістів на приватне життя ― і все це з метою тиску на незалежні медіа.

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Учасники Медіаруху вважають, що всі ці дії є злочинами, які потребують оперативної реакції з боку правоохоронних органів, і закликають правоохоронні органи зважити «на серйозність ситуації» та оперативно встановити і притягнути до відповідальності людей, причетних до організації цих переслідувань і атак на журналістів.



У заяві зазначається, що в останні кілька днів були атаки на журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, на Bihus.Info, а до того – на «Детектор медіа», «Українську правду», NV, «Цензор», «Бабель», «Ліга.net».

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16 січня керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Також він повідомив про звільнення серед операторів свого проєкту і пошук нових фахівців для зйомок. Що ж до решти колег – усі, хто співпрацює з Bihus.Info, зроблять тести на вживання наркотиків, додав керівник проєкту.

Днем раніше про намагання невідомих проникнути до його помешкання повідомив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Поліція Києва повідомила, що перевіряє факт погроз журналістові.

Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який розкрив, серед іншого, зловживання на закупівлях для Міністерства оборони (зокрема, відомий випадок про «яйця по 17 гривень»).