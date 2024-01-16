Bihus.Info: оприлюднене відео свідчить, що за журналістами проєкту стежили близько року

Відео з матеріалів стеження та прослуховування журналістів проєкту розслідувань Bihus.Info свідчить, що за ними стежили близько року – про це заявила команда видання 16 січня.

Як пояснили в редакції, відео було зняте під час відпочинку команди на новорічні свята.

«З опублікованого сьогодні відео зрозуміло: за членами нашої команди стежили близько року. Ймовірно, шукаючи способи дискредитувати редакцію. А коли професійних факапів не знайшли – перейшли на особисте. В результаті – встановили камери у номері дівчат із команди на новорічній вилазці», – йдеться в коментарі.

Очільник проєкту Денис Бігус також оприлюднив звернення, у якому сказав, що наразі не знає, хто саме стоїть за стеженням – на його думку, камери встановили «представники поки невстановленої служби».

«Коротке опитування учасників того відосу показало, що та частина, в якій прослушка телефонів, рвано змонтована з кількох епізодів, між якими місяці. Тобто маємо підстави стверджувати, що вже тривалий період за членами команди тупо слідкують – вперто, системно і дорого. В плані, я приблизно уявляю, скільки державного бабла вбухали в те, щоб в результаті що? Встановити камеру в готельний номер, в якому були зареєстровані чотири дівчини?» – заявив журналіст.

Він також висловив зацікавлення щодо того, за якою санкцію прослуховували телефони і на які підставі цю санкцію надали.

Також, на думку Бігуса, оприлюднене відео виглядає як системне намагання дискредитувати багаторічну роботу його редакції, а не «спонтанна акція помсти» за окремий матеріал.

«Мені незручно за те, що я побачив на відео, але по-справжньому мені соромно все ж таки за виконавців цього шоу. В них же погони якісь. Хоча станом на зараз я ще не в курсі, які саме, я чомусь думаю, з’ясувати це буде не дуже складно», – додав він.

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За словами розслідувача, відео наразі аналізують не лише журналісти, а й юристи. Деталей щодо подальшого плану дій він наразі не розголосив.

Жоден правоохоронний орган наразі не коментував ситуацію публічно.

16 січня керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Також він повідомив про звільнення серед операторів свого проєкту і пошук нових фахівців для зйомок. Що ж до решти колег – усі, хто співпрацює з Bihus.Info, зроблять тести на вживання наркотиків, додав керівник проєкту.

Із заявою про неприпустимість тиску на журналістів виступив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (депутат від фракції «Голос»).