У Киргизстані затримали 11 журналістів-розслідувачів

У Киргизстані 16 січня після обшуків затримані 11 колишніх і нинішніх журналістів розслідувальних проєктів «Айт, Айт Десе» та Temirov Live, повідомляє Радіо Азаттик, киргизька служба Радіо Свобода.

Всіх затриманих, включно з керівником Temirov Live Махабатом Тажибеком кизи, звинуватили в «закликах до активної непокори законним вимогам представників влади та масових заворушень». За відповідною статтею кримінального кодексу журналістам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Сама кримінальна справа порушена через те, що 30 грудня правоохоронці на сторінках розслідувальних проєктів нібито виявили інформацію, яка закликає до акцій протесту.

Зараз усі затримані заарештовані на 48 годин.

У 2023 році Киргизстан втратив одразу 50 позицій у Світовому індексі свободи преси, опустившись з 72-го на 122-й рядок, – через репресії щодо журналістів і численні випадки тиску влади на ЗМІ.

15 січня співробітники Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану провели обшук у редакції інформаційного агентства 24.kg – одного з перших інтернет-видань у країні. Генерального директора агентства Асель Оторбаєву, головного редактора Антона Лимаря та шеф-редактора Махінур Ніязову відвезли на допит. Увечері їх відпустили. Відомо, що журналісти є свідками у кримінальній справі про «пропаганду війни». Приводом до справи стала публікація про війну в Україні на сайті 24.kg.

У вересні 2023 року в Росії заблокували доступ до сайту 24.kg. Причиною стали чотири новинні дайджести, в яких розповідалося про війну в Україні – про російські обстріли, втрати серед цивільного населення, антиросійські санкції та мобілізацію.