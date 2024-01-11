У Білорусі оголосили «екстремістськими» сайт і соцмережі телеканалу «Настоящее время», а також проєкти, пов’язані з цією російськомовною мережею, створеною Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки».

Відповідне рішення ухвалив суд Залізничного району Вітебська минулого тижня, повідомило 11 січня Міністерство інформації Білорусі.

«Настоящее время» виходить в ефір щодня і мовить на Росію, Україну, Центральну Азію і Східну Європу.

У грудні 2021 року Міністерство внутрішніх справ Білорусі також визнало «екстремістською» Білоруську службу Радіо Свобода, відому як Радіо Свабода.

Білоруські закони передбачають, що ті, хто підписується на сайти організацій, офіційно визнаних «екстремістськими», можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності і можуть отримати до шести років позбавлення волі.

Влада Білорусі оголосила сотні Telegram-каналів, блогів і чатів «екстремістськими» після того, як країну охопили протести після президентських виборів у серпні 2020 року, після яких авторитарний правитель Олександру Лукашенку почав свій шостий термін поспіль.

У відповідь уряд жорстко придушив продемократичний рух, заарештувавши тисячі людей і змусивши до виїзду більшість лідерів опозиції. Десятки новинних веб-сайтів були заблоковані в Білорусі, а незалежні ЗМІ закриті.

Лукашенко, який керує країною з 1994 року, заперечує будь-які фальсифікації на виборах і відмовляється вести переговори з опозицією щодо політичного переходу і нових виборів.

Захід відмовився визнати Лукашенка легітимним лідером Білорусі і у відповідь на репресії в країні запровадив кілька хвиль санкцій проти представників влади.