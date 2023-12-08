TikTok Української служби Радіо Свобода визнали «екстремістськими матеріалами» в Білорусі

Міністерство інформації Білорусі знову внесло інтернет-ресурси місцевої редакції Радіо Свобода до «республіканського списку екстремістських матеріалів».

Сайт Білоруської служби Радіо Свобода, її сторінки в Twitter, Telegram, YouTube і TikTok тепер визнані «екстремістськими матеріалами».

До білоруського «екстремістського списку» вперше потрапили і платформи інших мовних сервісів Радіо Свобода: TikTok-канали української і російської редакцій.

Відповідне рішення 7 грудня ухвалив Гомельський суд.

Телеграм-канал Білоруської служби вперше був визнаний «екстремістським» 3 грудня 2021 року. 23 грудня 2021 року Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало «групу громадян, які об’єдналися через інтернет-ресурси Радіо Свобода» «екстремістським угрупованням». Акаунти Білоруської служби Радіо Свобода в YouTube, Facebook, Instagram, «ВКонтакте» і OK разом із логотипом, факелом, протягом 2022-2023 років були визнані «екстремістськими».

Сайт білоруської редакції Радіо Свобода заблокований на території Білорусі з серпня 2020 року.