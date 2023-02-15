Прокуратура Білорусі в 2022 році розглянула 1640 справ «екстремістської спрямованості»

У 2022 році білоруські прокурори виступали в судах як державні обвинувачі у 1640 кримінальних справах «екстремістської спрямованості», повідомила Білоруська служба Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури Білорусі.

Крім того, за даними відомства, прокуратура у 2022 році направила до суду 509 подань про визнання інформаційної продукції «екстремістськими матеріалами». У 2021 році таких заяв було 300, зазначають у прокуратурі. При цьому, такі заяви надсилають і інші державні органи, наприклад, МВС Білорусі.

Останнім часом у Білорусі все частіше затримують людей і відкривають політично вмотивовані кримінальні справи за так звану «екстремістську діяльність»: влада визнає нею участь в акціях протесту, висловлювання в інтернеті проти влади і проти російського вторгнення в Україну.

У січні Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає позбавлення громадянства Білорусі для людей, засуджених за звинуваченням в екстремістській діяльності.