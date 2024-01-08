В ОБСЄ відреагували на рішення Білорусі не запрошувати спостерігачів організації на вибори

Рішення білоруської влади не запрошувати спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ і Парламентської асамблеї ОБСЄ на парламентські вибори суперечить міжнародним зобов’язанням Білорусі і викликає занепокоєння, заявили в Організації з безпеки і співпраці в Європі.

«Ми глибоко стурбовані тим, що рішення не запрошувати країни ОБСЄ через БДІПЛ спостерігати за парламентськими виборами в Білорусі не дозволить громадянам і установам країни отримати вигоду від неупередженої, прозорої і всебічної оцінки», – сказав директор БДІПЛ Маттео Мекаччі. Він додав, що це «суперечить зобов’язанням, взятим Білоруссю, і йде проти букви і духу співпраці, на якій базується ОБСЄ».

«Рішення білоруського уряду ухилитися від своїх зобов’язань щодо запрошення спостерігачів ОБСЄ викликає занепокоєння і суперечить інтересам білоруського народу», – заявила, зі свого боку, президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума.

«Я глибоко шкодую, що Асамблею позбавляють можливості зробити внесок у демократичний розвиток через наші процеси спостереження, які ми здійснювали в Білорусі з 1995 року, і закликаю до більшої відкритості білоруської влади», – додала вона.

Білоруська влада 8 січня заявила, що не запрошуватиме спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) для спостереження за парламентськими і місцевими виборами в країні, що пройдуть у лютому.

Як повідомило білоруське Міністерство закордонних справ у соцмережі X (колишній Twitter), постійний представник Білорусі при міжнародних організаціях у Відні Андрій Дапкюнас заявив, що Білорусь «утримається від запрошення спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори».

«Ми будемо готові переглянути наші підходи, якщо Захід відмовиться від незаконної політики санкцій і спроб втручання у внутрішні справи», – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі ОБСЄ протягом десятиліть були єдиними міжнародними спостерігачами на білоруських виборах.

На виборах у Білорусі у серпні 2020 року президентом на шостий термін поспіль переобрали, за офіційними даними, Олександра Лукашенка. Але прихильники опозиції назвали результати сфальсифікованими, стверджуючи, що насправді вибори виграла опозиціонерка Світлана Тихановська, яка вирішила балотуватися замість свого заарештованого і також згодом засудженого на тривалий тюремний термін чоловіка Сергія Тихановського.

Західні країни не визнають Лукашенка обраним головою держави, звинувачуючи його режим у жорстоких репресіях і переслідуваннях політичних суперників і учасників багатотисячних виступів проти оголошених ЦВК результатів голосування. В ООН повідомляли про 450 лише задокументованих випадків тортур і жорстокого поводження з протестувальниками. Багато опозиційних лідерів, включаючи Світлану Тихановську, були змушені залишити країну.

Проти Лукашенка і чиновників з його оточення запровадили міжнародні санкції.