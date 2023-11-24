У ЦВК Білорусі назвали можливу дату наступних виборів президента

Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко заявив, що наступні вибори президента мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року, передає державна інформагенція БелТа.

«Згідно зі змінами до конституційних норм, ухвалених на республіканському референдумі 27 лютого 2022 року, триває масштабна модернізація політичної системи. Завершальним етапом цієї роботи стане формування депутатського корпусу в єдиний день голосування, вибори делегатів на загальнобілоруські народні збори і чергові вибори президента Республіки Білорусь, які повинні відбутися в не пізніше 20 липня 2025 року», – сказав Карпенко.

Голова ЦВК повідомив, що в єдиний день голосування 25 лютого 2024 року буде обрано 110 депутатів Палати представників і 12 514 депутатів місцевих рад.

Останні вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. Оголошені Центрвиборчкомом результати викликали масові протести, які влада жорстоко придушила. Країни Євросоюзу, США, Велика Британія та Канада не визнали результатів голосування. Після силового розгону протестів західні країни почали вводити санкції, які посилилися після того, як режим Олександра Лукашенка підтримав російське військове вторгнення в Україну.