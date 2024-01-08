Білорусь відмовилася запросити спостерігачів ОБСЄ на цьогорічні парламентські вибори

Білоруська влада 8 січня заявила, що не запрошуватиме спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) для спостереження за парламентськими і місцевими виборами в країні, що пройдуть у лютому.

Як повідомило білоруське Міністерство закордонних справ у соцмережі X (колишній Twitter), постійний представник Білорусі при міжнародних організаціях у Відні Андрій Дапкюнас заявив, що Білорусь «утримається від запрошення спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори».

«Ми будемо готові переглянути наші підходи, якщо Захід відмовиться від незаконної політики санкцій і спроб втручання у внутрішні справи», – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі ОБСЄ протягом десятиліть були єдиними міжнародними спостерігачами на білоруських виборах.

На виборах у Білорусі у серпні 2020 року президентом на шостий термін поспіль переобрали, за офіційними даними, Олександра Лукашенка. Але прихильники опозиції назвали результати сфальсифікованими, стверджуючи, що насправді вибори виграла опозиціонерка Світлана Тихановська, яка вирішила балотуватися замість свого заарештованого і також згодом засудженого на тривалий тюремний термін чоловіка Сергія Тихановського.

Західні країни не визнають Лукашенка обраним головою держави, звинувачуючи його режим у жорстоких репресіях і переслідуваннях політичних суперників і учасників багатотисячних виступів проти оголошених ЦВК результатів голосування. В ООН повідомляли про 450 лише задокументованих випадків тортур і жорстокого поводження з протестувальниками. Багато опозиційних лідерів, включаючи Світлану Тихановську, були змушені залишити країну.

Проти Лукашенка і чиновників з його оточення запровадили міжнародні санкції.