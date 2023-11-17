Влада Білорусі розширила «список екстремістів»

Міністерство внутрішніх справ Білорусі внесло зміни до «списку громадян Білорусі, іноземних громадян або осіб без громадянства, які причетні до екстремістської діяльності» або так званого «списку екстремістів», звертає увагу правозахисна організація «Вясна».

Зокрема, до переліку додали Дмитра Мостового, який нібито встановив відеотрансляцію з аеропорту в «Мачулищі», де був пошкоджений російський військовий літак, журналіста Павла Можейка та юристку Юлію Юргилевич, а також сина політика Анатолія Лебедька –Артема.

На сьогодні у «списку екстремістів», укладеному білоруською владою, – 3520 прізвищ.

Після президентських виборів у Білорусі, що відбулися в серпні 2020 року, і масових акцій протесту проти офіційних результатів голосування, білоруська влада розгорнула безпрецедентний наступ на ЗМІ, громадянське суспільство і політичних активістів. Порушені тисячі кримінальних справ, зокрема за статтею про «екстремізм».