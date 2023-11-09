У Білорусі ухвалили вирок у справі про пошкодження російського літака А-50

Верховний суд Білорусі 10 листопада розгляне апеляцію на вирок Дмитру Мостовому, якого раніше засудили на 10 років позбавлення волі у справі про пошкодження на аеродромі в Мачулищах під Мінськом російського військового літака А-50. Про це повідомила білоруська служба Радіо Свобода.



Про те, що Мостовий засуджений, стало відомо лише 9 листопада з повідомлення видання Reform про дату розгляду апеляції. Коли саме відбувся суд, не повідомляється. Очевидно, він пройшов у закритому режимі.



За повідомленням, Мостовий – громадянин Білорусі, який працював у сфері IT. Йому 45 років, він брав участь у протестах проти режиму Олександра Лукашенка у 2020 році. Слідство звинуватило його в тому, що він організував онлайн-трансляцію з аеродрому, розташованого неподалік його будинку, для опозиційної моніторингової групи «Білоруський Гаюн». Вона заперечує, що Мостовий вів для неї трансляцію.



Reform повідомляє, що Мостового визнали винним у державній зраді та сприянні екстремістській діяльності, йому загрожувало до 15 років позбавлення волі. Він став першим відомим засудженим у цій справі, про те, чи були ухвалені інші вироки, не повідомлялося. КДБ Білорусі раніше повідомляв, що всього у справі проходять близько 30 людей, і деяким загрожує смертна кара за звинуваченням у тероризмі.



26 лютого білоруський опозиційний рух BYPOL, створений колишніми співробітниками білоруських силових структур, повідомив, що російський літак був атакований дронами на аеродромі Мачулищі за 12 кілометрів від Мінська. Було опубліковано також відео, на якому дрон впритул підлітає до літака.



Влада спочатку не коментувала повідомлення, а потім показала відео з літаком А-50 у повітрі, давши зрозуміти, що повідомлення про пошкодження хибне. Пізніше стало відомо, що борт вилетів до російського Таганрога на ремонт.



7 березня білоруська влада повідомила про затримання підозрюваного, уродженця Кривого Рогу з російським паспортом. Пізніше на допиті затриманий, який назвав себе Миколою Швецем, розповів, що підірвав літак за допомогою двох безпілотників за завданням української спецслужби.



МЗС України причетність Києва до інцидента відкинуло. Офіс українського президента заявляв, що диверсію вчинили партизани. Так називають себе білоруські групи, які виступають проти війни з Україною. Вони періодично беруть він відповідальність за диверсії на залізницях.



Як випливає з публікацій ЗМІ, що ґрунтуються на витоках секретних даних міністерства оборони США, до атаки могли бути причетні співробітники Служби безпеки України, які, як вважає американська розвідка, діяли всупереч наказам свого командування. Офіційно це не підтверджено.



А-50 – радянський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він використовується, зокрема, для спостереження за театром бойових дій в Україні. Росія, за офіційними даними, має до 10 таких літаків.