Інцидент у Мачулищах: у Білорусі затримали ексзаступника міністра

Комітет державної безпеки Білорусі відправив до СІЗО колишнього заступника міністра звʼязку країни та помічника голови колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Дмитра Шедка, який може бути повʼязаний з людьми, причетними до диверсії з російським літаком А-50 у Мачулищах, пише правозахисний центр «Вясна».

За даними правозахисників, російські силовики затримали Шедка ще 10 березня. Чоловік встиг повідомити колегам, що до нього прийшли співробітники ФСБ. Майже одразу його перевезли до Мінська. Про причини затримання не повідомлялося.

Для прикриття затримання Шедка співробітники ФСБ, як зазначають правозахисники, зробили спеціальне інформаційне «вкидання» про нібито зникнення чоловіка. Першим його опублікував телеграм-канал Baza 13 березня. Правозахисники «Вясни» стверджують, що в цей час Шедко вже був у СІЗО КДБ, і співробітники ФСБ це знали.

Про затримання Шедка стало відомо 14 березня. За версією «Вясни», він «особисто знав деяких людей, яких було затримано у справі про диверсію в Мачулищах».

На військовому аеродромі Мачулищі за 12 кілометрів від Мінська 26 лютого внаслідок вибухів було пошкоджено російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Керівник BYPOL Олександр Азаров заявив виданню «Наша Ніва», що диверсію в Мачулищах здійснили білоруси, а «Белсату» розповів, що її було здійснено за допомогою дронів і що всі учасники операції перебувають уже за межами Білорусі.

Дмитро Шедко – громадянин Білорусі. Останнім часом він працював у Москві на посаді помічника голови колегії Євразійської економічної комісії Михайла Мʼясниковича. Раніше він був першим заступником міністра звʼязку та інформатизації Білорусі. 2019 року Шедко подав у відставку.