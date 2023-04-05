У Білорусі повідомили про затримання ІТ-спеціаліста у справі про вибухи на військовому аеродромі в Мачулищах

У Білорусі силовики затримали IT-фахівця Дмитра Мостового у справі про вибухи на військовому аеродромі у Мачулищах, повідомив провладний телеканал ОНТ.

Мостового, як уточнює телеканал, звинуватили у сприянні екстремістській діяльності. За версією слідства, він організував трансляцію з аеродрому в Мачулищах, зв’язався з моніторинговою групою «Беларускі Гаюн» та запропонував допомогу.

Будинок Мостового, як повідомляється, розташований за 900 метрів від аеродрому, а вікна виходять на місце, звідки літаки заходять на посадку або злітають.

Білоруський телеканал повідомив, що Мостовий через ноутбук дочки вів трансляцію по скайпу з 26 січня по 10 лютого. Після цього, за версією силовиків, трансляція велася через камери відеоспостереження на будинку.

Раніше той же телеканал ОНТ із посиланням на КДБ Білорусі повідомив, що у справі про інцидент з літаком на військовому аеродромі в Мачулищах є близько 30 фігурантів, їм може загрожувати страта.

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26 лютого на військовому аеродромі, що за 12 кілометрів від Мінська, внаслідок вибухів було пошкоджено російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Керівник BYPOL Олександр Азаров заявив виданню «Наша Ніва», що диверсію в Мачулищах здійснили білоруси, а «Белсату» розповів, що її було здійснено за допомогою дронів і що всі учасники операції перебувають уже за межами Білорусі.