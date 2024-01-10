Комітет захисту журналістів закликає Україну розслідувати погрози розслідувачу Батурину

Українська влада має здійснити «швидке та ретельне» розслідування погроз насильства, які отримав журналіст Олег Батурин після публікації матеріалу про депутата Херсонської обласної ради – про це заявив 9 січня Комітет захисту журналістів (CPJ).

«Центр журналістських розслідувань», у якому працює Батурин, 31 грудня оприлюднив статтю про депутата Херсонської облради від «Європейської солідарності» Валерія Салтикова. За даними журналістів, Салтиков отримав російський паспорт і зареєстрував свій бізнес на окупованих територіях у окупаційній адміністрації.

Матеріал не мав вказаного автора, але Батурин поширив його на своїй фейсбук-сторінці. Саме з цією публікацією він пов’язує отримані погрози – за даними CPJ, він почав отримувати їх після неї.

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«Батурин сказав, що отримав «серію» погроз із погрозами приблизно від п’яти різних відправників через соціальні мережі, про що він повідомив у поліцію 4 січня. За даними CPJ, серед них були погрози зґвалтування та гомофобні коментарі в Telegram і Messenger від анонімних і названих облікових записів», – йдеться в звіті.

Батурин розповів Комітету, що, оскільки в Салтикова, який перебуває на окупованій території, є багато друзів та родичів в інших регіонах, він має підстави боятися за своє життя й здоров’я.

«Українська влада має провести швидке та ретельне розслідування погроз насильства щодо журналіста Олега Батурина та переконатися, що він залишається в безпеці. Робота Батурина становить суспільний інтерес, і він повинен мати можливість займатися нею, не боячись розправи», – сказала координаторка програм CPJ у Європі та Центральній Азії Ґульноза Саїд.

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Також Батурин повідомив CPJ, що 6 січня йому зателефонували з поліції й пообіцяли, що незабаром із ним зв’яжеться слідчий, але на 8 січня цього ще не сталося.

Комітет додає, що писав Салтикову та Національній поліції щодо коментарів, але не отримав відповідей. «Європейська солідарність» 5 січня заявила, що Валерія Салтикова виключили з партії.

За даними Інституту масової інформації, станом на початок листопада 2023 року, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Росія вбила 68 журналістів. 10 з них загинули під час виконання професійних обов’язків, 58 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань (з них 45 загинули як учасники бойових дій, 13 – унаслідок російських обстрілів або катувань).