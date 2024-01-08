Журналістську стипендію Вацлава Гавела отримала журналістка Ірина Матвіїшин

Конкурс на стипендію імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у 2024 році виграла журналістка Ірина Матвіїшин.

Ірина працює в журналістиці вісім років, половину з яких висвітлювала війну Росії проти України для іноземної аудиторії.

«Протягом останніх років я завжди розповідала про Україну світу, але також відчувала потребу писати тексти й відео українською. Завдяки стипендії Вацлава Гавела залюбки повертаюся до аудиторії, з якою ми говоримо рідною мовою. Як і до повномасштабної війни, моїм фокусом залишаються історії порушення прав людини в умовах війни – від геноцидної риторики російської пропаганди до воєнних злочинів», – розповідає журналістка.

Понад рік Ірина Матвіїшин працювала відеорепортеркою англомовного медіа The Kyiv Independent, створюючи відеоексплейнери та репортажі, зокрема зі звільненого Херсона. Раніше вона була локальною продюсеркою американського суспільного радіо NPR у різних регіонах України, висвітлювала гуманітарну кризу, вплив війни на цивільних, історії військовополонених та інше. На початку великої війни Ірина долучалася до ефірів багатьох міжнародних радіо та телеканалів, таких як CNN, BBC, Times Radio, Monocle24, публікувала статті у New Eastern Europe, Geneva Solutions, La Stampa, La Repubblica, La Vie, поміж інших.

До того Ірина Матвіїшин була координаторкою медіапроєктів, журналісткою та аналітикинею ГО «Інтерньюз-Україна» та медіа UkraineWorld. Журналістка протягом року вивчала права людини та демократизацію в Європейському міжуніверситетському центрі з прав людини та демократизації у Венеції, закінчила факультет журналістики Львівського національного університету.

Як передбачає стипендія, наступні пів року Ірина Матвіїшин працюватиме під керівництвом фахівців Радіо Свобода у штаб-квартирі у Празі, а потім — у місцевому бюро в Києві.

Стипендія імені Вацлава Гавела – це спільна ініціатива РВЄ/РС і Міністерства закордонних справ Чехії за підтримки Фонду Дагмар та Вацлава Гавела VIZE97. Її мета – допомогти журналістам із країн, де є проблеми з вільними медіа, реалізуватися в професії заради підтримки плюралізму.

Раніше з України конкурс вигравали Юлія Бондар, Катерина Лихогляд, Сафіє Абляєва, Ярослава Куцай, Гліб Жаворонков, Давид Аксельрод, Артур Корнієнко, Ольга Мальчевська, Наталія Седлецька.