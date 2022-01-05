Журналістську стипендію імені Вацлава Гавела отримала Катерина Лихогляд

Журналістську стипендію імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода цьогоріч отримала Катерина Лихогляд.

Лихогляд у журналістиці понад вісім років, більшість із них – у розслідуваннях. Працювала з антикорупційними матеріалами, цікавиться напрямком кримінальних розслідувань.

«Здебільшого працюю у форматі документальних фільмів, де є можливість показати масштаб хвороби системи. Є авторкою і співаторкою восьми стрічок-розслідувань, серед яких фільми про політичну корупцію у парламенті і в судах, фільми про тюремні заклади, про місця несвободи, у яких утримують вразливі верстви людей, а також – розслідування загибелі відомої української активістки», – розповіла Катерина Лихогляд.

Як розслідувачка Катерина Лихогляд працювала в агенції «Слідство.інфо» та в Національній суспільній телерадіокомпанії України.

«Участь у програмі стажування на Радіо Свобода є можливістю для мене глянути на свою професійну спроможність збоку, розширити погляд на роботу журналіста і здобути досвід роботи в медіа з тривалою історією і усталеними принципами, ефективність яких перевірена часом», – розповіла журналістка.

Стипендія імені Вацлава Гавела дає можливість журналістам працювати під керівництвом фахівців РВЄ/РС у штаб-квартирі в Празі, а також у місцевих бюро. Мета стипендії – підтримка перспективних журналістів із країн, де є проблеми з вільними й незалежними засобами інформації, у продовженні професійної діяльності на підтримку плюралізму.



Раніше з України конкурс вигравали Наталія Седлецька (нині редакторка та ведуча програми телевізійних розслідувань «Схеми. Корупція в деталях»), Ольга Мальчевська (екскореспондентка «1+1», тепер журналістка BBC), Сафіє Абляєва (журналістка телеканалу ATR), київська журналістка та письменниця Ярослава Куцай, журналіст та одеський активіст Гліб Жаворонков, кримський журналіст Давид Аксельрод, київський журналіст Артур Корнієнко.



Стипендія імені Вацлава Гавела – це спільна ініціатива РВЄ/РС і Міністерства закордонних справ Чехії за підтримки Фонду Дагмар та Вацлава Гавела VIZE97.



Взяти участь у програмі можуть журналісти з України, Росії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Грузії та Молдови.