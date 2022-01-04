Регіональну стипендію Радіо Свобода виграла Ірина Маслюкова

У конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship перемогла журналістка Ірина Маслюкова. За умовами стипендії наступні вісім місяців вона працюватиме у київському бюро Радіо Свобода.

Ірина Маслюкова минулого року закінчила Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. За фахом вона – журналіст. Ірина працювала у регіональному медіа Gre4ka info, що висвітлює новини суспільного, політичного, культурного життя Кропивницького та Кіровоградської області. Останнім часом журналістка писала новини, матеріали у стилі «журналістика рішень», знімала відео.

Готувала мобільні відео для англомовного мультимедійного проєкту про Україну «UkraineWorld».

Раніше стажувалась у київському бюро Радіо Свобода в рамках програми «Хаб медіамобільності».

Метою програми є сприяння професійному розвитку журналістів-початківців у країнах «Східного партнерства» ЄС та Західних Балкан. Стипендія покликана допомогти поглибити журналістські знання, розвинути навички та ознайомитися з принципами роботи незалежних медіа.

Стипендіатів інтегрують у щоденну роботу бюро, де вони працюють повний робочий день та отримують можливість виробляти журналістський контент, а також брати участь у редакційних дискусіях.

Стипендіальна програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти якісній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини.

Проєкт фінансується коштом гранту від посольства США в Чехії.

Раніше стипендіатами програми ставали Юлія Турчинська, Анастасія Магазова, Наталія Патрікєєва, Вікторія Жуган, Ольга Комарова та Михайло Штекель.