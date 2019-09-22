Журналістка Ярослава Куцай презентувала книжку репортажів про життя в Ісландії

Українська журналістка Ярослава Куцай презентувала свою книжку «Лабораторія Ісландія» на Форумі видавців у Львові. Це збірка репортажів, інтерв’ю з впливовими ісландськими політиками і бізнесменами, першими особами держави, науковцями, мешканцями Ісландії, які не лише люблять, але популяризують і захищають свій край.

«Коли я приїхала в Ісландію, то зрозуміла, що ісландцям як мешканцям острівної країни дуже важливо, що про них кажуть іноземці. Одразу запитують, що сподобалось в Ісландії. У відповідь постійно чують про неймовірну недоторканну природу, фантастичні ландшафти, льодовики, вулкани, але все одно вони це слухають з величезним задоволенням. У них є глибокий патріотизм. Для них важливі туристи, репутація своєї країни, і в це вони інвестують багато грошей. Я навчалась в університеті в Ісландії і дізналась цікаву річ, що отака самозаглибленість може бути і проблемою, про це є у моїй книжці. В ісландців, коли я туди приїхала у 2014 році, був величезний інтерес до України. Ісландці дійсно співчувають тому, що відбувається. Ісландцеві важко зрозуміти, як таке могло бути з такими миролюбивими українцями», – каже Ярослава Куцай.

Авторка пояснила назву книги «Лабораторія Ісландія».

«Ісландія у плані енергетики незалежна і зараз дилема, щоб цю енергію експортувати у сусідні країни, і це викликає протест серед захисників природи. Це така собі лабораторія. Ми мріємо в Україні про свою енергетичну незалежність, а у них вже вона є. І сьогодні виникає питання, як далі розвиватись, і ці їхні актуальні питання є й для всього людства», – говорить журналістка.

Ярослава Куцай у 2014 по 2016 жила у Рейк’явіку, навчаючись в університеті за спеціальністю «Довкілля та природні ресурси», і співпрацювала як позаштатний кореспондент з українськими ЗМІ й англомовними ісландськими журналами Iceland Review, Iceland Magazine і HA Magazine.

До цього працювала репортером програми «Час» на 5 каналі, прес-секретарем Національного екологічного центру України, писала статті для українського National Geographic.

Була стипендіаткою імені імені Вацлава Гавела у 2016-2017 роках і стажувалась на Радіо Свобода.