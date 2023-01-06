У 2023 році журналістську стипендію Вацлава Гавела отримала Юлія Бондар

Журналістка та головна редакторка онлайн-медіа «Свідомі» Юлія Бондар стала цьогорічною стипендіаткою Вацлава Гавела від Радіо Свобода.

Юлія Бондар п’ять років працює у друкованих та онлайн-медіа з текстами. За цей час вона встигла попрацювати з українськими та міжнародними виданнями.

«Найбільше мені подобається працювати з текстом — як текстова журналістка співпрацювала з Українським тижнем, Радіо Свобода, hromadske, divoche media, Zbruch, Media.Lab Online, Новинарнею, Східним варіантом, Рубрикою, The Ukrainians, Ізбіркомом, Громадським радіо, Ukraїner, Дрогобич City. Також в рамках стажування від Media Development Foundation писала англійською мовою для The Fix Media – міжнародне медіа про медіа», – розповідає Юлія Бондар.

Журналістку найбільше цікавлять людські історії, теми насильства та дитячих травм, а також те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України. У 2021 році Бондар також працювала у Донецький області, звідки писала репортажі. З квітня 2022 року виконує обов’язки головної редакторки медіа «Свідомі», де до цього працювала аналітикинею та редакторкою новин.

«Програма від Радіо Свобода допоможе мені не лише покращити власні тексти та навчитися працювати з новими для мене форматами, але й також дасть можливість зануритися в роботу міжнародного медіа та дізнатися про принципи роботи під час повномасштабної війни у своїй же країні», — поділилася Бондар.

Наступні пів року Юлія Бондар проведе у штаб-квартирі РВЄ/РС в Празі, а також працюватиме у локальному бюро в Україні. Програму реалізує Радіо Вільна Європа\Радіо Свобода та Міністерство зовнішніх справ Чехії за підтримки Фонду Дагмар та Вацлава Гавела VIZE97, щоб допомогти журналістам з країн, де є проблеми з вільними медіа, реалізуватися у професії та зрозуміти, як працювати з інформацією у своїй країні.

Читайте також: «Готуємось до повернення до Криму». Як «Кримська світлиця» зустрічає ювілей під час війни?

Раніше стипендію отримували журналістка, розслідувачка та авторка документальних фільмів Катерина Лихогляд, редакторка та ведуча програми телевізійних розслідувань «Схеми. Корупція в деталях» Наталія Седлецька, кореспондентка BBC Ольга Мальчевська, ведуча телеканалу ART Сафіє Абляєва, українська журналістка та авторка книжки «Лабораторія Ісландія» Ярослава Куцай, журналіст Гліб Жаворонков, кримський журналіст Давид Аксельрод та културний репортер The Kyiv Independent Артур Корнієнко.