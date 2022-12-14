CPJ: кількість ув’язнень журналістів сягнула найвищого рівня за 30 років

Кількість журналістів, ув’язнених у всьому світі, є найвищою за останні 30 років, повідомляє у своєму звіті, оприлюдненому 14 грудня, Комітет захисту журналістів (CPJ).

За повідомленням, рекордні 363 журналісти перебували за ґратами на початку грудня – це на 20 відсотків більше, ніж у 2021 році.

В Ірані ситуація є найгіршою у світі: тут ув’язнені 62 журналістів у той час, як влада придушує загальнонаціональні протести, що спалахнули у вересні.

За Іраном йдуть Китай, М’янма, Туреччина і Білорусь.

Як заявляють дослідники, нові обмежувальні закони Росії щодо контролю над наративом її війни проти України, включаючи заборону називати конфлікт війною, знищили незалежні ЗМІ країни, які ще залишалися. Десятки російських журналістів уникли ув’язнення, бо втекли за кордон. З 19 тих, що перебувають у російських в’язницях, кільком загрожує до 10 років ув’язнення за звинуваченням у поширенні «фейкових новин».

«Рекордна кількість журналістів у в’язницях – це криза, яка відображає ерозію демократії в усьому світі», – сказала президент CPJ Джоді Ґінзберг.