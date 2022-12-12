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Влада Ірану запровадила санкції проти Іранської служби Радіо Свобода

«Сьогоднішнє оголошення є абсурдною маніпуляцією правдою», – сказав президент і генеральний директор RFE/RL Джеймі Флай

Уряд Ірану додав перськомовну службу Радіо Свобода – Radio Farda – до списку осіб і організацій, щодо яких застосовані санкції за підтримку міжнародного тероризму або підбурювання до насильства.

Понад 12 тижнів Radio Farda висвітлювало демонстрації в Ірані, які почалися після смерті Махси Аміні. За допомогою репортажів-розслідувань, ексклюзивних інтерв’ю з сім’ями та друзями протестувальників, а також перевіреного контенту, створеного користувачами, журналісти Радіо Свобода документують правду про жертви режиму – включно з їхніми особами – незважаючи на триваючу кампанію іранського уряду з введення в оману суспільства та обману публічно та залякування меншості.

«Сьогоднішнє оголошення є абсурдною маніпуляцією правдою, прямо з усіх авторитарних підручників», – сказав президент і генеральний директор RFE/RL Джеймі Флай. – «Реальність така, що кожен день іранський режим вбиває чоловіків, жінок і дітей, які протестують за краще майбутнє, звинувачує жертв і жорстоке поводження з їхніми сім’ями. Незважаючи на це все, Radio Farda довіряють як джерела, так і аудиторія, щоб повідомляти про те, що насправді відбувається».

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Попри значну державну цензуру, аудиторія Radio Farda зростає. Від початку протестів 16 вересня до 30 листопада перегляди відео Radio Farda зросли на 408% на YouTube і на 619% в Instagram порівняно з тим самим періодом минулого року. Зростання соціальних медіа було зумовлене висвітленням, яке стало вірусним. Радіо Farda також доступне в Ірані через короткохвильове радіо, відіграючи важливу роль для іранців під час кризи, під час якої режим іноді намагався заблокувати або сповільнити доступ до Інтернету.

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