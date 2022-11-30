Зниклий у Туреччині іранський журналіст вийшов на звʼязок. Його утримує КВІР

Іранський журналіст Мохаммад Мораді через пʼять місяців після свого зникнення в Туреччині повідомив родині, що перебуває в Ірані під вартою «розвідувальних органів». Джерела, обізнані зі справою, повідомили Іранській службі Радіо Свобода, що його утримує Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

2014 року Мораді втік до Туреччини після того, як в Ірані його засудили до пʼяти років увʼязнення за змову проти держави. Турецький адвокат Саліх Ефе, який представляє інтереси родини Мораді, повідомив, що Туреччина надала журналісту притулок.

За словами родини Мораді, наприкінці травня 2022 року він вийшов по хліб і не повернувся. Родичі журналіста звернулися до прокуратури з підозрою, що його викрали. Турецькі правоохоронці розпочали розслідування, проте так і не знайшли Мораді.

За інформацією джерел, обізнаних зі справою, журналіст зателефонував родині на початку листопада та повідомив, що його перевезли до Ірану кілька днів тому. Мораді розповів, що його викрали турецькі спецслужби та до депортації тримали в невідомому місці, повідомив адвокат Ефе. Адвокат додав, що журналіста допитували та катували, поки він перебував під вартою у Туреччині.

Ті ж джерела впевнені, що журналіст утримується підрозділом КВІР, який за останні роки заарештував десятки журналістів, активістів, захисників довкілля та осіб із подвійним громадянством. За їхніми даними, КВІР допитав батька Мораді та порадив йому переконати сина «визнати провину в прямому ефірі».