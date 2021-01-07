Журналістську стипендію імені Вацлава Гавела отримав Артур Корнієнко



Журналістську стипендію імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на 2020-2021 академічний рік з України отримав Артур Корнієнко.



Корнієнко понад п’ять років працює в журналістиці – пише про політику, бізнес, соціум та культуру. Останнім часом працював у англомовному виданні The Kyiv Post. Раніше стипендіат працював журналістом «Громадського телебачення», де випускав щотижневу програму новин про Східну Європу для міжнародної аудиторії, та кореспондентом UATV English, міжнародного мовника України.



Корнієнко закінчив магістерську програму Школи журналістики Українського католицького університету.



«Це чудова можливість навчитися новим форматам та як працюють професіонали одного з найпотужніших світових медіа. Особливо під час викликів пандемії COVID-19 та соціальної поляризації, коли неупередженість та повнота інформації важливі, як ніколи», – каже Корнієнко.

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Стипендія імені Вацлава Гавела дає можливість журналістам працювати під керівництвом фахівців РВЄ/РС у штаб-квартирі в Празі, а також у місцевих бюро. Мета стипендії – підтримка перспективних журналістів із країн, де є проблеми з вільними й незалежними засобами інформації, у продовженні професійної діяльності на підтримку плюралізму.



Раніше з України конкурс вигравали Наталія Седлецька (нині редакторка та ведуча програми телевізійних розслідувань «Схеми. Корупція в деталях»), Ольга Мальчевська (екскореспондентка «1+1», тепер журналістка BBC), Сафіє Абляєва (журналістка телеканалу ATR), київська журналістка та письменниця Ярослава Куцай, журналіст та одеський активіст Гліб Жаворонков, кримський журналіст Давид Аксельрод.



Стипендія імені Вацлава Гавела – це спільна ініціатива РВЄ/РС і Міністерства закордонних справ Чехії за підтримки Фонду Дагмар та Вацлава Гавела VIZE97.



Взяти участь у програмі можуть журналісти з України, Росії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Грузії та Молдови.