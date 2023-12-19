Росія: в Казані на організатора акції на захист журналістів склали протокол за згадку Алсу Курмашевої

У російському місті Казані на організатора акції на захист журналістів Дарину Лунцову склали протокол про «порушення правил організації публічного заходу». Крім того, як пише видання Sota, за згадку на плакаті імені журналістки Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашевої адміністративний протокол оформили на одного з учасників пікету, активіста Іскандера Ясавеєва.

Якщо провину активістів доведуть, їм загрожує штраф або тижні тюрми.

Масові пікети проти переслідування журналістів проводилися в Казані 10 грудня. Казанські активісти вийшли із плакатами проти тиску на співробітників ЗМІ. На багатьох із них були вказані імена журналістів, які загинули під час виконання професійних обов’язків або зазнали переслідувань.

Sota пише, що під час пікету до учасників акції вийшли представник місцевої влади і співробітник Центру протидії екстремізму, які попросили пікетувальників прибрати плакат зі згадкою Курмашевої. Пікетувальники з цим погодилися, але протоколи на них все ж таки склали.

Алсу Курмашева перебуває в ув’язненні в Росії через справу, порушену за статтею про «невиконання встановленого законодавством РФ обов’язку з подання до уповноваженого органу документів, необхідних для включення до реєстру іноагентів, вчинене особою, яка здійснює цілеспрямований збір відомостей у сфері військової, військово-технічної діяльності РФ, які при їх отриманні іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки РФ». Справу порушили 18 жовтня 2023 року.

За версією слідства, Курмашева мала сама надати документи для внесення її до реєстру «іноземних агентів». Водночас, Мін’юст РФ за своєю ініціативою не вносив Курмашеву до цього реєстру.

Це перша кримінальна справа за цією статтею у Росії, яку порушили проти журналіста. Курмашева не визнає провини.

11 грудня проти неї порушили ще одну кримінальну справу – про поширення «фейків» про російську армію. Слідство вважає, що вона причетна до поширення книжки «Ні війни. 40 історій росіян, які виступають проти вторгнення в Україну».

Курмашева – громадянка США і Росії, живе у Празі зі своїм чоловіком і двома дітьми. До Росії вона прилетіла 20 травня через сімейну необхідність.