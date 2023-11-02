ІМІ: 75 медійників загинули в Україні за 2014-2023 роки

Від початку російсько-української війни – від 2014 до 2023 року – в Україні загинули 75 медійників – такими є дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів і медіа Інституту масової інформації.

«Від 2014 року війна Росії проти України супроводжується злочинами проти журналістів і знищенням незалежної журналістики на тимчасово окупованих українських територіях, а від повномасштабного вторгнення у 2022 році – й на підконтрольній українській владі території. Вбивства, викрадення, погрози, арешти представників ЗМІ – лише невеликий перелік злочинів російських окупантів проти медіа», – заявила керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ Катерина Дячук.

В ІМІ уточнили, що до повномасштабного вторгнення, в період із 2014 до 2022 року, на території України були вбиті сім журналістів. Троє з них загинули під час виконання журналістського завдання, четверо – як учасники бойових дій. Всі вони загинули в Донецькій та Луганській областях.

«Водночас із початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Росія вбила 68 журналістів. 10 з них загинули під час виконання професійних обов’язків, 58 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань (з них 45 загинули як учасники бойових дій, 13 – унаслідок російських обстрілів або катувань). Нагадаємо, що у вересні цього року загинули двоє журналістів – Володимир Миронюк та Андрій Кришталь», – йдеться в повідомленні.

В ІМІ зауважили, що не фіксують у своєму моніторингу загибель представників російських пропагандистських ресурсів на окупованих територіях України, «оскільки вони ведуть не журналістську діяльність, а інформаційний супровід військової агресії».