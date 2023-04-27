ІМІ: фіксер італійського видання став 54 медійником, загиблим через агресію Росії

Фіксер італійського видання La Repubblica Богдан Бітік став 54 медійником, який загинув внаслідок російської агресії, повідомив Інститут масової інформації, який фіксує ці дані.

«За даними ІМІ, Богдан Бітік став 54 медійником, що загинув унаслідок російської агресії (та дев’ятим медійником, що загинув під час виконання журналістської діяльності)», – йдеться в повідомленні ІМІ.

Бітік загинув 26 квітня в Херсоні під час роботи з кореспондентом La Repubblica Коррадо Дзуніно.

У виданні повідомили, що медійники, які мали маркування «Преса» на одязі, потрапили у засідку російських снайперів поблизу зруйнованого Антонівського мосту в Херсоні. Фіксер загинув, а журналіст зазнав поранення.

«Ми розцінюємо цю ситуацію як воєнний злочин росіян проти журналістів», – сказала директорка ІМІ Оксана Романюк.

Офіс генпрокурора почав розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У Бітіка залишилися дружина і син.

У березні цього року Інститут масової інформації повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 49 медійників: із них вісім – під час виконання журналістської діяльності, 41 – як учасник бойових дій або став жертвою російських обстрілів не під час виконання журналістських обов’язків.

Цього тижня минає рік відтоді, коли в Києві внаслідок російського обстрілу загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич.