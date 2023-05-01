У Бахмуті загинув журналіст, комунікаційник, співорганізатор відомого автофестивалю Володимир Мукан

У Бахмуті Донецької області 29 квітня під час бойового завдання загинув журналіст, філолог, комунікаційник Володимир Мукан. Про це повідомили у Національній спілці журналістів України, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

«Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ, до війни працював журналістом і редактором у «Газеті по-українськи», журналі «Країна» та інтернет-порталі Gazeta.ua», – йдеться на сторінці НСЖУ.

У КНУ додають, що Володимир Мукан – «успішний PR-менеджер, власник агенції комунікацій, співорганізатор Old Сar Land, аспірант, випускник і співробітник Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка».

«Новина, в яку і досі відмовляємось вірити. Він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов до лав ЗСУ, за покликом серця, бо відчував, що інакше не може. Обіцяв берегти себе, але...», – йдеться на сторінці фестивалю ретроавтомобілів Old Сar Land.

У «Детектор медіа» повідомляють, що про дату і час прощання з Володимиром Муканом стане відомо пізніше.

Нещодавно сам Мукан зробив у мережі допис про те, що став офіцером Збройних сил України. У перші дні російського широкомасштабного вторгнення записався до лав добровольців. Згодом воював у Попасній на Луганщині, потім служив до контрнаступу на Харківщині.

У НСЖУ повідомили, що Мукан став 57-им медійником, загиблим через російське вторгнення.

У Володимира Мукана залишилася дружина і двоє синів.