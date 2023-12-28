Довіра до телемарафону в Україні знову знизилася – опитування

Довіра до телемарафону «Єдині новини» продовжує знижуватися: якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник знизився до 43%, свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Разом з цим до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону (решта 19% мають невизначене ставлення). Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри залишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє). Важливо зазначити, що хоча ті, хто не довіряє Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє Зеленському телемарафону довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%)», – йдеться в дослідженні.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький прокоментував дані опитування. За його словами, важливо розуміти, що після вторгнення Росії ландшафт споживання інформації «радикально змінився, і телебачення тепер дивиться меншість населення (зокрема, перегляд телемарафону не такий значний, як багато кому може здаватися)».

«Крім цього, зараз загалом значно знизилася довіра до українських ЗМІ (між груднем 2022 року і груднем 2023 року – з 57% до 29%), тобто є загальна проблема з довірою ЗМІ (а не лише телемарафону). У будь-якому випадку показники довіри до телемарафону хоч і знизилися, але ще багато людей довіряють йому. Як ми зазначали в жовтні, при нинішніх показниках довіри зберігається оптимальна можливість для менш проблемної трансформації телемарафону в інший формат, який буде більше відповідати інформаційним потребам поточної ситуації», – сказав Грушецький.

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, головні українські телеканали транслюють спільний контент – цілодобовий телемарафон «Єдині новини», який вони створюють у співпраці з високопоставленими представниками влади.

Опитування проводили 4-10 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).